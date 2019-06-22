Британия: усиление напряженности в отношениях между Ираном и США не в интересах сторон

В заявлении офиса Мэй призывается к снижению напряженности всеми сторонами, и выражает обеспокоенность по поводу деятельности Ирана.

"Мы считаем, что напряженность не отвечает интересам сторон, и мы продолжаем разговаривать с США и нашими партнерами", - добавляется в заявлении.

Эти события происходят в то время, когда Соединенные Штаты пытаются путем максимального давления вернуть Иран за стол переговоров и начали новую психологическую войну. При этом сначала New York Times, ссылаясь на источники в правительстве США, утвердила, что Дональд Трамп приказал предпринять военные действия против Ирана из-за уничтожения беспилотника Ираном, но сразу изменила свой подход.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

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