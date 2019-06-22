Специальный приз жюри фестиваля Триполи был вручен иранскому фильму

Фильм "Африканские фиалки" участвовал на главном конкурсе фестиваля в Триполи и получил специальную премию жюри как лучший фильм.
Фестиваль, который прошел в Триполи, Ливан, с 9 по 19 июня, впервые начал свою работу с 2014 года.
Кинофестиваль в Триполи — это кинематографическое событие, преследующее следующие цели:
Обогащение культурного пространства Триполи.
Продвижение богатого культурного наследия Триполи и его местных художников.
Продвижение Триполи и окрестностей в качестве популярного туристического маршрута.
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