22 июня 2019 - 13:00
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Специальный приз жюри фестиваля Триполи был вручен иранскому фильму

Специальный приз жюри фестиваля Триполи был вручен иранскому фильму

Тегеран, 22 июня, ИРНА – Фильм "Африканские фиалки" режиссера Моны Занди получил специальный приз жюри на фестивале Триполи.

Фильм "Африканские фиалки" участвовал на главном конкурсе фестиваля в Триполи и получил специальную премию жюри как лучший фильм.

Фестиваль, который прошел в Триполи, Ливан, с 9 по 19 июня, впервые начал свою работу с 2014 года.

Кинофестиваль в Триполи — это кинематографическое событие, преследующее следующие цели:

Обогащение культурного пространства Триполи.

Продвижение богатого культурного наследия Триполи и его местных художников.

Продвижение Триполи и окрестностей в качестве популярного туристического маршрута.

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