Иран - разноцветная скатерть местных блюд

В дополнение к многочисленным туристическим достопримечательностям в исторической, культурной, медицинской, экологической областях, в Иране есть еще список самых разнообразных традиционных блюд в мире, который принимает внимание иностранных туристов.

В Иране один из самых богатых списков в мире с 2 500 видами традиционных блюд. Рецепт приготовления в Иране после китайской и римской кухонь является третьим известным в мире благодаря способам приготовления в соответствии с исламскими принципами и заслуживает значительной доли на рынке продуктов питания по халалу и, конечно же, привлекает гастрономических туристов.

Богатое разнообразие блюд в Иране, которое основано на природных, климатических и культурных особенностях каждого региона, создало большой потенциал для привлечения гастрономических туристов.

Проведение кулинарных фестивалей и гастрономических туров для обучения приготовлению на месте блюд и увеличение числа туристов, стремящихся попробовать блюдо в традиционных условиях, привели к развитию гастрономическому туризму.

Одновременно с развитием экотуризма в стране, иностранные туристы все больше стали пробовать местные продукты, приготовленные из органических материалов в этих районах.

Традиционное блюдо считается лучшей едой в разных частях страны с точки зрения пищевой ценности, доступности сырья, новизны и отсутствия химических консервантов.

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