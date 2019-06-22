Иран имеет совместное экономическое сотрудничество более чем с 70 странами

Ансари в субботу в интервью ИРНА в Исфахане сказал, что создание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству является отличным инструментом для расширения торговли и укрепления экономики. "Учитывая, что американцы осложняют условия санкций, наша работа и сотрудничество с соседними странами должны соответствовать этим условиям в целях противостояния им", - отметил он.

"В настоящее время осуществляется более 95% торговли между Исламской Республикой и соседними странами, а остальная часть торговли идет за пределы соседних стран, особенно с Китаем и Индией", - добавил он.

Ансари пояснил, что роль заместителя МИД по экономическим вопросам заключается в создании возможностей для общения с иностранцами в сфере внутреннего бизнеса и наоборот. "Уже более года восстановление этого департамента путем принятия стратегий в Министерстве иностранных дел в сотрудничестве с посольствами и консульствами страны за рубежом смогли связаться с международными торговыми центрами", - продолжил он.

"Наша цель - вход иранских бизнесменов на рынки соседних стран, и я думаю, что мы достигли этой цели за последний год", - заключил дипломат.

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