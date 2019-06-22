В иранском Карадже перехватили 100 кг наркотиков

"После разведывательных исследований полиция поняла, что контрабандисты перевозят партию из провинции Голестан в Карадж, и в успешной операции остановили их машину и изъяли 100 кг опиума", - отметил Асгари.

По его словам, с начала нового года в провинции Альборз было изъято более 3500 наркотиков.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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