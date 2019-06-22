22 июня 2019 - 11:25
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News Code 83364027
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В иранском Карадже перехватили 100 кг наркотиков

В иранском Карадже перехватили 100 кг наркотиков

Карадж, 22 июня, ИРНА – Начальник службы по борьбе с наркотиками города Карадж полковник Али Асгари объявил об изъятии 100 кг опиума.

"После разведывательных исследований полиция поняла, что контрабандисты перевозят партию из провинции Голестан в Карадж, и в успешной операции остановили их машину и изъяли 100 кг опиума", - отметил Асгари.

По его словам, с начала нового года в провинции Альборз было изъято более 3500 наркотиков.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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