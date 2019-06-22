Дело американского беспилотника будет рассмотрено в Комиссии по национальной безопасности иранского парламента

"На этой неделе на повестке дня будет рассмотрение проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана", - добавил он.

"В настоящее время дело не ограничивается агрессией США на иранской территории, а еще показывается помощь стран, которые США предоставили базу, включая Эмираты, откуда инициировали проникновение", - продолжил чиновник.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

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