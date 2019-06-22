22 июня 2019 - 10:50
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Дело американского беспилотника будет рассмотрено в Комиссии по национальной безопасности иранского парламента

Дело американского беспилотника будет рассмотрено в Комиссии по национальной безопасности иранского парламента

Тегеран, 22 июня, ИРНА - Проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана будет рассмотрена на заседаниях Комиссии по национальной безопасности иранского парламента на днях, заявил заместитель председателя Комиссии Камал Дехани Фирузабади.

"На этой неделе на повестке дня будет рассмотрение проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана", - добавил он.

"В настоящее время дело не ограничивается агрессией США на иранской территории, а еще показывается помощь стран, которые США предоставили базу, включая Эмираты, откуда инициировали проникновение", - продолжил чиновник.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

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