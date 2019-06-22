Китай призвал Иран и США к сдержанности

"Китай предупреждает о принятии неправильной меры, которая приведет регион к катастрофам", - отметил он.

"Наша позиция всегда заключалась в том, чтобы разрешать споры путем диалога и мирным и взаимоуважительным образом с целью обеспечения мира и безопасности в регионе", - добавил он.

Представитель МИД Китая пояснил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также в 15 докладах подтверждал, что Иран выполнял свои ядерные обязательства, и что другие стороны должны уважать законное право Ирана.

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