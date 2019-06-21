ФАТФ продлила режим заморозки контрмер против Ирана

В заявлении ФАТФ, опубликованном в пятницу группа выразила признательность Ирану за политическую приверженность своим обязательствам и законодательные реформы, направленные на борьбу с отмыванием денег и борьбу с финансированием терроризма, однако указал на неспособность страны завершить юридические процессы при ратификации Палермских конвенций и финансировании терроризма, отметив, что ФАТФ может рассматривать только те законы, которые были полностью ратифицированы.

В июне 2016 года группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приветствовала политическую приверженность Ирана своим обязательствам и продлила режим заморозки контрмер против Ирана на целый год. Иран выполнил соответствующие обязательства по плану действий ФАТФ, и в ноябре 2017 года группа решила продлить режим заморозки контрмер против страны. Но Иран не успел в срок (до 31 января 2018 года) выполнить план по приведению своего законодательства о противодействии финансированию терроризма в соответствии с требованиями группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

В феврале 2018 года ФАТФ в очередной раз приняла решение продлить режим заморозки контрмер против Ирана ещё на 4 месяца, а потом до июня 2019 года.

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