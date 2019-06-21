Иран: мы не стали сбивать самолет-разведчик США

"Вчера Вместе с американским беспилотником был американский самолет P8, на борту которого находилось 35 человек. Этот самолет также нарушил наши воздушные границы. Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам", сказал Хаджизаде.

Он добавил, что военнослужащие Ирана 2 раза посылали БПЛА Соединённых Штатов предупредительные сигналы до того, как он был сбит.

Напомним, что 3 июля 1988 года авиалайнер Airbus A300B2-203 иранской авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США. Однако Иран принял решение не сбивать американский самолёт-разведчик, нарушивший воздушное пространство страны.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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