Иран - крупнейшая жертва химического оружия

Иран — самая крупная жертва применения химического оружия

Во время ирано-иракской войны вооружённые силы Ирака и партия Баас неоднократно совершали нападения с использованием химического оружия против иранских военных и мирных жителей. По некоторым данным, в результате химических атак погибло около 20 тыс. иранских военнослужащих и военных врачей. И даже спустя 30 лет после войны более 45 тыс. иранцев всё ещё страдают от последствий использования Саддамом Хусейном химического оружия.

Иракско-иракская война - это вооружённый конфликт между Ираном и Ираком, начавшийся 22 сентября 1980 года, когда Ирак вторгся в Иран. Она завершилась 20 августа 1988 года, когда Иран принял прекращение огня ООН.

Впервые министерство иностранных дел Ирана спустя два месяца после начала войны, в ноябре 1980 года, в своём заявлении предупредило международное сообщество о применении Ираком биологического и химического оружия против Ирана.

В своём заявлении МИД Ирана указал на использование Ираком химического оружия при нападении на Сусангард, но международное сообщество и Совет Безопасности ООН не обратили на это внимания. Первая химическая атака против Ирана в ООН была зарегистрирована в январе 1981 года в районах Халале и Ней Хазар на западе провинции Илам, где погибло не менее 10 человек.

С усилением химических атак со стороны баасистов в войне против Ирана после серии жалоб в ООН Тегеран официально призвал к расследованию химических атак. И первая миссия Организации Объединённых Наций по установлению фактов, состоящая из четырёх ведущих экспертов по химическому оружию из Швеции, Австралии, Испании и Швейцарии, прибыла в Иран в марте 1984 года.

Широкое применение химического оружия армией баасистами во время операции на острове Маджнун в этот год было невозможно отрицать.

Миссия предоставила свой доклад о применении химоружия Совету Безопасности ООН 26 марта 1984 года. Этот доклад подтвердил применение горчичного газа против иранских войск. Однако на заседании Совета Безопасности ООН 30 марта того же года не упомянули о применении Ираком химического оружия, и в итоговом заявлении стороны лишь призвали к соблюдению Женевского протокола 1925 года.

Ещё один важный экспертный доклад, в котором было подтверждено применение химического оружия против Ирана, был опубликован в апреле 1985 года, когда генеральный секретарь ООН направил его в Совет Безопасности ООН.

Третья миссия ООН прибыла в иранский город Фаве в марте 1986 года вслед за продолжающимися химическими атаками Ирака, где иранские силы, пересеча реку Арванд, проводили операцию «Вальфаджр-8», а армия Баас, которая не смогла остановить военные операции Ирана, использовала большое количество химического оружия. Доклад этой миссии также подтвердил применение армией Ирака горчичного газа.

Давление мирового общественного мнения привело к заявлению 21 марта 1986 года, но западные правительства отказались осуждать режима Саддама Хусейна.

28 июня 1987 года армия Ирака совершила химическую бомбардировку против гражданского населения города Сардашт. В результате погибли 130 гражданских лиц, и тысячи получили различные ранения. Кроме того, в результате химической атаки на иранский город Паве на севере провинции Керманшах погибли более 100 человек, в том числе дети и женщины.

Бездействие международного сообщества и открытая поддержка Западом и многими арабскими государствами Ирака привели к тому, что 15 марта 1988 года баасистский режим Ирака совершил крупнейшую химическую бомбардировку против гражданского населения города Халабче на территории Иракского Курдистана, находящегося в непосредственной близости от границы с Ираном. В результате погибли почти 5 тысяч человек, около 7 тысяч получили ранения. Однако Запад по-прежнему продолжал хранить молчание.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 612 спустя 50 дней после атаки на Халабче. Резолюция была принята по инициативе Западной Германии, Италии и Японии, и отражала доклад Генерального секретаря по химатаке в регионе. Хотя эта резолюция решительно осудила использование химического оружия в войне, в ней не было указано название страны, применившей химоружие.

Партия Баас приобретала сырьё и оборудование для производства химического оружия из различных источников, что позволило правящему иракскому режиму массово производить химическое оружие. Но в этом отношении упускается из виду роль стран Запада, так как значки производителей этого оружия были обнаружены на обломках многих бомб, найденных в Халабче.

Таким образом, иракскому режиму оказывали поддержку 85 немецких компаний, 19 французских, и 18 английских и американских.

Европейские государства во время восьмилетней войны Саддама Хусейна против Ирана хранили молчание о химических преступлениях Ирака или неоднократно игнорировали просьбы Ирана о проведении полевых расследований и направлении миссии по расследованию химических атак Саддама Хусейна. Кроме того, документы, опубликованные в Соединённых Штатах Америки, показывают, что США с начала войны были в курсе, а также поддержали намерения Саддама Хусейна в отношении применения химического оружия против Ирана.

Согласно докладу постоянного представителя Ирана при ООН от 21 августа 1988 года, в результате химических атак иракского режима против Ирана с января 1981 года до марта 1988 года погибло более 56700 человек.

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