21 июня 2019 - 16:37
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Иран 7 июля начнет второй этап свертывания обязательств по СВПД

Иран 7 июля начнет второй этап свертывания обязательств по СВПД

Исфахан, 21 июня. ИРНА — Тегеран 7 июля по истечению 60-дневного срока предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом в пятницу глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф сообщил журналистам по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в иранском Исфахане.

"Президент Ирана Хасан Рухани направил письма лидерам стран-участниц СВПД относительно второго шага Ирана по нему и 20-дневного срока, а я информировал Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини", сказал Зариф Журналистам.

Глава МИД Ирана напомнил, что Иран ранее информировали Евросоюз о планах в рамках СВПД.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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