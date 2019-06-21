В Кремле призвали все стороны в Персидском заливе к сдержанности

"Ситуация в Персидском заливе весьма напряженная. Это вызывает крайнюю обеспокоенность. Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности", сказал Песков журналистам.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков предостерег США от опрометчивых шагов в отношении Ирана. "Большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло из-за поджигательской линии Вашингтона. Опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые еще есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов", цитирует Рябкова РИА Новости.

В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении сообщил, что ВВС Ирана сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. " беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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