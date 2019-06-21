Иран выразил послу Швейцарии протест в связи с инцидентом с американским беспилотником

"Генеральный директор МИД Ирана по делам Америки Мохсен Бахарванд в пятницу передал швейцарскому послу ноту протеста со стороны Исламской Республики в связи с нарушением воздушного пространства страны американским беспилотником и предупредили о последствиях подобных незаконных и провокационных действий", говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Иранский дипломат также подчеркнул, что хотя Иран не стремится к войне, страна имеет право в соответствии с уставом ООН принимать необходимые меры против "любых враждебных действий" на своей территории.

Бахарванд также призвал мировое сообщество отреагировать на непрекращающиеся незаконные действия США, которые дестабилизируют обстановку в Персидском заливе.

Он также сообщил швейцарскому послу извлекли, что вооруженные силы Ирана извлекли часть обломков военного беспилотника США в территориальных водах страны, где он и был сбит.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. " беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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