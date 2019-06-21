Москва: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана

"США ведут осознанную линию на обострение обстановки. США провоцируют ситуацию, подталкивают ее к сталкиванию в пропасть открытого конфликта", Цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, "сколько бы Пентагон ни пытался доказать обратное, у меня вообще впечатление, что там, в Пентагоне не понимают о чем мы говорим".

"Вместо того чтобы задуматься над содержательной частью нашего сигнала о необходимости политического выхода из этого кризиса, начинают рассуждать о том, что Россия, якобы пытается расширить своё влияние. Уж не США нужно рассуждать на эту тему, учитывая опыт десятилетий", - добавил замминистра.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию.

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