Иран обратится в ООН в связи с новой агрессией США

"США осуществляют экономический терроризм против Ирана, совершили скрытые действия против нас и теперь вторгаются на нашу территорию. Мы не хотим войны, но мы будем рьяно защищать свои небо, землю и воды. Мы обратимся в ООН в связи с новой агрессией и покажем, что США лгут о международных водах", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

Ранее в четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. " беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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