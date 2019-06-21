Зариф сообщил об извлечении обломков американского беспилотника

"В 00.14 (по местному времени) американский беспилотник вылетел с территории ОАЭ в режиме невидимости и нарушил воздушное пространство Ирана. По нему был нанесен удар в 04.05 ... близ Кухе Мубарак. Мы извлекли часть обломков военного беспилотника США в наших территориальных водах, где он и был сбит", написал Зариф на своей странице в Twitter.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. " беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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