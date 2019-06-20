Путин: применение США военной силы против Ирана приведет к катастрофе

"Это [применение США военной силы против Ирана] было бы катастрофой для региона как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, кстати говоря, к увеличению количества беженцев из региона, - сказал президент. - Для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это тоже, возможно, имело бы печальные последствия, потому что очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы".

"Иран - это шиитская страна, даже в исламском мире считают, что это люди, которые способны на крайности при необходимости своей собственной защиты, защиты своей собственной страны, - добавил президент. - И во что выльются эти крайности, никто не знает, и кого они затронут, трудно сказать. Очень не хотелось бы, чтобы события развивались по этому сценарию".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный. Он дал понять, что администрация не будет обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана, аргументируя свою позицию защитой американских интересов.

В среду Министерство обороны США сообщило об отправке на Ближний Восток дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, беспилотных летательных аппаратов и самолетов для сбора разведданных. Как указали в Пентагоне, это будет сделано в русле объявленного в понедельник решения направить в регион 1 тыс. американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409**