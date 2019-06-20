Глава МИД Турции прибыл в Иран

У трапа Чавушоглу встретил губернатор провинции Исфахан Аббас Резаи.

Ранее официальный представитель МИД Ирана сообщил, что министры иностранных дел Ирана и Турции в продолжении совместных консультаций по широкому спектру региональных и международных проблем проводят в пятницу встречу в Исфахане.

По итогам переговоров, по данным МИД, Зариф и Чавушоглу подпишут соглашение о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Ирана и Министерством иностранных дел Турции.

Ожидается, что стороны обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей между Тегераном и Анкарой, а также различные региональные и международные вопросы.

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