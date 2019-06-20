МИД осудил незаконное проникновение американского БПЛА в воздушное пространство Ирана

"Выражая решительный протест подобного рода агрессивным и провокационным действиям, предостерегаем от незаконного и агрессивного проникновения в воздушное пространство страны любого объекта или летательного средства, любого посягательства на территорию Ирана и нарушения границы", говорится в заявлении Мусави опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ИРИ.

Мусави подчеркнул, что ответственность за последствия нарушения границ Ирана лежит на нарушителях.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. " беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

В США заявили, что в беспилотник не пролетал над иранским воздушным пространством.

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