КСИР: американский беспилотник был сбит после нарушения воздушного пространства Ирана





"Американский беспилотник Global Hawk сегодня (в четверг) в 00:14 по местному времени вылетел с одной из американских баз в южной части Персидского залива с выключенным оборудованием для опознавания, чтобы скрытно направиться в сторону иранского порта Чабахар", говорится в заявлении.

"Беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива, где занимался сбором информации и слежкой", сообщили в КСИР.

В нем отмечается, что беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

Кухе Мубарак находится примерно в 1200 километрах к юго-востоку от Тегерана и близко к Ормузскому проливу.

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