КСИР: американский беспилотник был сбит после нарушения воздушного пространства Ирана

"Американский беспилотник Global Hawk сегодня (в четверг) в 00:14 по местному времени вылетел с одной из американских баз в южной части Персидского залива с выключенным оборудованием для опознавания, чтобы скрытно направиться в сторону иранского порта Чабахар", говорится в заявлении.
"Беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива, где занимался сбором информации и слежкой", сообщили в КСИР.
В нем отмечается, что беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.
Кухе Мубарак находится примерно в 1200 километрах к юго-востоку от Тегерана и близко к Ормузскому проливу.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409**
Тегеран, 20 июня. ИРНА — Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны.