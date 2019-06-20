Иран сбил беспилотник США в своем внутреннем воздушном пространстве

По данным КСИР, бойцами КСИР "был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk". Указывается, что беспилотник был сбит в провинции Хормозган на юге Ирана.

Пока никаких других подробностей нет.

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