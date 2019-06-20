Иран сбил беспилотник США в своем внутреннем воздушном пространстве

По данным КСИР, бойцами КСИР "был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk". Указывается, что беспилотник был сбит в провинции Хормозган на юге Ирана.
Пока никаких других подробностей нет.
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*9472
Тегеран, 20 июня, ИРНА - Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге Ирана американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
По данным КСИР, бойцами КСИР "был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk". Указывается, что беспилотник был сбит в провинции Хормозган на юге Ирана.
Пока никаких других подробностей нет.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
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