РФ призвала все стороны ядерной сделки к сдержанности

"Мы призываем всех к сдержанности, разумеется и Иран тоже. Считаем, что было бы неправильно продолжать вот эту игру на повышение ставок. Но мотивы, побудившие Иран к таким действиям, нам понятны", - сказал дипломат.

"Ничего, что можно было бы отнести к разряду позитивных шагов навстречу этим требованиям со стороны европейцев, не произошло", - указал Рябков.

Он также коснулся запуска INSTEX. "Выступаем за проведение совместной комиссии по СВПД, где нужно обсудить, среди прочего, вопросы, как дальше реализовывать проекты в рамках СВПД, как быть с проблемой вывоза избыточного ядерного материала с территории Ирана в условиях общего нагнетания обстановки в регионе. Надеемся, что это мероприятие получится провести", - отметил он.

"Главное - избежать эскалации и не допускать действий, которые привели бы к раскрутке конфронтационной спирали", - заключил Рябков.

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