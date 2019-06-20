Эксперт: иранское кино уникально в всем мире

Чан Хайнг сегодня в четверг в открытии Шанхайского международного кинофестиваля с участием иранских режиссёров отметил, что китайское кино нельзя отделить от иранское. Опыт, искусство и культура иранского кино может стать примером для китайских режиссёров.

Он назвал иранские фильмы лучшими в мире и сказал, что в иранском кино есть культурные элементы, которые связывают его с китайским кино. Культура и искусство двух стран во многих случаях схожи и создают основу для сотрудничества.

22-й Шанхайский международный кинофестиваль начался с участием 10 фильмов из Ирана с 16 июня и продолжает демонстрировать работы более 10 иранских режиссеров в различных секциях.

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