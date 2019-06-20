СМИ: Америка не стремится к никакой военной напряженности с Ираном

Как сообщает издание, в то же время Пентагон подчеркнул, что готов защищать интересы США в регионе.

После поездки премьер-министра Японии в Иран на прошлой неделе два нефтяных танкера, один из которых принадлежал Японии, подверглись нападению.

Хотя причина взрыва и пожара нефтяных танкеров до сих пор не установлена, правительство США обвиняет Иран в нападении.

Иран также сильно опроверг все обвинения США в этом отношении и осудил нападения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в Люксембурге назвала доказательства США о том, что Иран участвовал в нападении на два танкера в Оманском заливе не достаточным, призывая провести дополнительное расследование ООН по этому вопросу.

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