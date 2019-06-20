Обвинения США против Ирана необоснованны: СМИ

По данным издания, вербальная и медийная война между Ираном и США продолжается. Вашингтон опубликовал новые фотографии и видеопленку нападений на танкеры в Оманском заливе на прошлой неделе.

После публикации того, что министерство обороны США и Белый дом рассматривают как новые документы, военные позиции Ирана в Персидском заливе сильно укрепились.

Но, на самом деле, следует сказать, что новые фотографии, выпущенные Соединенными Штатами, на самом деле не поднимают никакого нового вопроса и просто поддерживают теорию американцев, которая обвиняет Корпус стражей исламской революции Ирана в нападении. Вашингтон прямо обвиняет иранских военных в нападениях на два танкера в Ормузском заливе.

Ранее Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным телеканала в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

После инцидента Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию.

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