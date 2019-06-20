CNN: Европейский Союз не стремится к введению санкций против Ирана

Страны ЕС не спешат навязывать Тегерану санкции для выполнения обязательств по ядерной сделки.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини также подчеркнула ранее, что, если Иран не выполнит свои обязательства по ядерной сделке ЕС не будет принимать решение о введении санкций против Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави объявил, что заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне заместителей министров иностранных дел и политдиректоров пройдет 28 июня в Вене.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в мае 2018 года в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В сентябре 2018 года Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран в совместном заявлении по итогам министерской встречи на полях ООН анонсировали создание финансового механизма для расчетов с Ираном в обход санкций США.

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