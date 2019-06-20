20 июня 2019 - 09:24
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Могерини: СВПД является ключевым элементом в поддержании безопасности и стабильности в регионе

Могерини: СВПД является ключевым элементом в поддержании безопасности и стабильности в регионе

Тегеран, 20 июня, ИРНА – Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в конце своей поездки в Соединенные Штаты на встрече с министром иностранных дел США Майком Помпео назвала ядерную сделку ключевым элементом поддержания безопасности и стабильности в регионе.

В заявлении Могерини говорится, что Европейский союз привержен сохранению ядерного соглашения с Ираном, и рассматривает это соглашение как ключевой элемент поддержания безопасности и стабильности в регионе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в мае прошлого года в одностороннем порядке вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновил все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В сентябре 2018 года Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран в совместном заявлении по итогам министерской встречи на полях ООН анонсировали создание финансового механизма для расчетов с Ираном в обход санкций США.

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