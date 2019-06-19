Иран не будет ставить штамп в паспорт туристам

По словам Рабии, президент Ирана Хасан Рухани одобрил инициативу отказаться от штампов о въезде и выезде в страну в ответ на санкции и "экономический терроризм" США против Ирана. "Таким образом, туристы будут знать, что факт поездки в Иран никак не отразится на их жизни в дальнейшем", пояснил он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. США не только восстановили старые санкции против Тегерана, но и ввели новые.

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