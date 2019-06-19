Зариф и Чавушоглу проводят в Исфахане встречу



"Министры иностранных дел Ирана и Турции в продолжении совместных консультаций по широкому спектру региональных и международных проблем проводят в четверг встречу. Переговоры состоятся в Исфахане", сообщил Мусави.

Мусави также отметил, что по итогам переговоров, которые продолжаются до 21 июня, Зариф и Чавушоглу подпишут соглашение о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Ирана и Министерством иностранных дел Турции.

По его словам, ожидается, что стороны обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей между Тегераном и Анкарой, а также различные региональные и международные вопросы.

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