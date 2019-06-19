19 июня 2019 - 14:30
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Рухани: санкции США против иранской нации - это преступление против человечества

Рухани: санкции США против иранской нации - это преступление против человечества

Тегеран, 19 июня, ИРНА - Эти санкции - преступление против человечества. Действия американцев сегодня против иранской нации выходят за рамки санкций, как заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.

"Если бы они бойкотировали некоторые из наших важных отраслей экономики, это можно было бы назвать санкциями, но когда объектами санкций становятся жизнь, питание и потребности людей, это называется преступлением против человечества и экономическим терроризмом", отметил Рухани на заседании кабинета министров.

Рухани также упомянул о явном нарушении обязательств Соединённых Штатов и невыполнении обязательств, взятых некоторыми другими сторонами, подписавшими ядерное соглашение. "Сути ядерной сделки - торгово-экономическому сотрудничеству Ирана с миром, а также надзору Международного агентства по атомной энергии - нанесён серьёзный ущерб одной из сторон",  добавил он.

Он назвал важными события в регионе и в Исламской Республике Иран на прошлой неделе , и указал на визит премьер-министра Японии в Тегеран, а также две региональные встречи на высшем уровне, отметив: "Прошедшие на прошлой неделе переговоры с премьер-министром Японии были очень полезными и ценными в области двусторонних отношений и региональных вопросов. Кроме того, два крупных саммита (ШОС и СВМДА) прошли в Кыргызстане и Таджикистане. На обоих саммитах и на семи двусторонних двусторонних встречах была ясно изложена логика Ирана".

"Несмотря на эти усилия, Соединённые Штаты сегодня платят высокую цену за эти нарушения, и за исключением двух- трёх небольших стран, которые одобряют действия Соединённых Штатов, ни одна страна не отрицает наличие терпения у Ирана", добавил Рухани.

Все считают, что у Ирана есть стратегическое терпение и логика, и его действия соответствуют международным нормам, а его недавние действия по сокращению обязательств по ядерной сделке  соответствовали  пунктам 26 и 36 соглашения.

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