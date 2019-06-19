Рухани: санкции США против иранской нации - это преступление против человечества

"Если бы они бойкотировали некоторые из наших важных отраслей экономики, это можно было бы назвать санкциями, но когда объектами санкций становятся жизнь, питание и потребности людей, это называется преступлением против человечества и экономическим терроризмом", отметил Рухани на заседании кабинета министров.

Рухани также упомянул о явном нарушении обязательств Соединённых Штатов и невыполнении обязательств, взятых некоторыми другими сторонами, подписавшими ядерное соглашение. "Сути ядерной сделки - торгово-экономическому сотрудничеству Ирана с миром, а также надзору Международного агентства по атомной энергии - нанесён серьёзный ущерб одной из сторон", добавил он.

Он назвал важными события в регионе и в Исламской Республике Иран на прошлой неделе , и указал на визит премьер-министра Японии в Тегеран, а также две региональные встречи на высшем уровне, отметив: "Прошедшие на прошлой неделе переговоры с премьер-министром Японии были очень полезными и ценными в области двусторонних отношений и региональных вопросов. Кроме того, два крупных саммита (ШОС и СВМДА) прошли в Кыргызстане и Таджикистане. На обоих саммитах и на семи двусторонних двусторонних встречах была ясно изложена логика Ирана".

"Несмотря на эти усилия, Соединённые Штаты сегодня платят высокую цену за эти нарушения, и за исключением двух- трёх небольших стран, которые одобряют действия Соединённых Штатов, ни одна страна не отрицает наличие терпения у Ирана", добавил Рухани.

Все считают, что у Ирана есть стратегическое терпение и логика, и его действия соответствуют международным нормам, а его недавние действия по сокращению обязательств по ядерной сделке соответствовали пунктам 26 и 36 соглашения.

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