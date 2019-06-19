Представители органов безопасности Ирана и России изучили последние события в регионе и мире

В ходе встречи глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани поблагодарил своего российского коллегу Николая Патрушева за проведение 10-го форума форума высоких представителей, курирующих вопросы безопасности и отметил, что повышение качества этих встреч и изучение угроз и общих возможностей безопасности высокопоставленными представителями разных стран оказали приемлемое влияние на разработку совместных подходов.

"Продолжение астанинского процесса по Сирии имеет решающее значение для ускорения устойчивой стабильности, основанной на воле народа этой страны", - пояснил он.

"2-е заседание соседей Афганистана по безопасности, которое состоится в Тегеране во второй половине этого года, станет хорошей возможностью для ускорения процесса содействия устойчивой стабилизации в Афганистане", - добавил Шамхани.

Николай Патрушев также в свою очередь заявил, что "Соседи Афганистана должны следить за заседаниями высших представителей по безопастности, чтобы сыграть решающую роль в сближении сторон конфликта и ускорении получения успеха в политических процессах."

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