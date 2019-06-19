19 июня 2019 - 13:36
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Сотрудничество в сфере безопасности между Ираном и Узбекистаном расширяется

Сотрудничество в сфере безопасности между Ираном и Узбекистаном расширяется

Уфа, 19 июня, ИРНА - Секретарь Совбеза Узбекистана Виктор Махмудов на встрече с главой Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани призвал к развитию сотрудничества между двумя странами.

Махмудов на встрече с Шамхани на 10-й форуме высоких представителей безопасности мира в Уфе, Россия, обсудил предыдущие соглашения между органами национальной безопасности двух стран и их участие в двусторонних и региональных вопросах.

Изучение тесного сотрудничества между двумя странами в вопросе стабилизации и безопасности в Афганистане, а также ускорение реализации согласованной дорожной карты между президентами двух стран для максимизации двустороннего сотрудничества в политическом, экономическом и безопастном аспектах были обсуждены на встрече.

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