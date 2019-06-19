Сотрудничество в сфере безопасности между Ираном и Узбекистаном расширяется

Махмудов на встрече с Шамхани на 10-й форуме высоких представителей безопасности мира в Уфе, Россия, обсудил предыдущие соглашения между органами национальной безопасности двух стран и их участие в двусторонних и региональных вопросах.

Изучение тесного сотрудничества между двумя странами в вопросе стабилизации и безопасности в Афганистане, а также ускорение реализации согласованной дорожной карты между президентами двух стран для максимизации двустороннего сотрудничества в политическом, экономическом и безопастном аспектах были обсуждены на встрече.

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