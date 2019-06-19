19 июня 2019 - 13:05
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В Иране пройдет чемпионат мира по травяным лыжам

В Иране пройдет чемпионат мира по травяным лыжам

Тегеран, 19 июня, ИРНА - Чемпионат мира по травяным лыжам среди молодежи и взрослых пройдет 20-27 августа на Международной лыжной трассе Дизин в Тегеране.

Согласно календарю Международной федерации лыжного спорта, Чемпионат мира по травяным лыжам пройдет в Иране. На горнолыжном курорте Дизин также проходят финалы Кубка мира среди взрослых в конце августа.

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