В Иране пройдет чемпионат мира по травяным лыжам

Согласно календарю Международной федерации лыжного спорта, Чемпионат мира по травяным лыжам пройдет в Иране. На горнолыжном курорте Дизин также проходят финалы Кубка мира среди взрослых в конце августа.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
Тегеран, 19 июня, ИРНА - Чемпионат мира по травяным лыжам среди молодежи и взрослых пройдет 20-27 августа на Международной лыжной трассе Дизин в Тегеране.
Согласно календарю Международной федерации лыжного спорта, Чемпионат мира по травяным лыжам пройдет в Иране. На горнолыжном курорте Дизин также проходят финалы Кубка мира среди взрослых в конце августа.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
Your Comment