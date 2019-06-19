19 июня 2019 - 13:02
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Иран занимает первое место по бодибилдингу в мире

Иран занимает первое место по бодибилдингу в мире

Тегеран, 19 июня, ИРНА – В настоящее время Иран является мощной страной по бодибилдингу в Азии и мире, заявил президент Федерации бодибилдинга Ирана Насер Пурали Фард.

"В прошлом году на чемпионате по бодибилдингу в Испании сборная Ирана завоевала титул чемпиона и, к счастью, является первой в мире в этом виде спорта", - заявил он.

"Сборная Ирана по бодибилдингу в прошлом году в составе 20 спортсменов приняла участие в чемпионате мира в Испании, завоевав 12 золотых медалей и принесла гордость стране в Испании", добавил он.

"Мы также были избраны в качестве ведущей федерацией в мире два года подряд, и наша цель - защитить свою позицию и перспективы в будущем", - пояснил он.

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