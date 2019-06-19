19 июня 2019 - 12:58
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Германия: позитивные действия Ирана в выполнении обязательств по ядерной сделке очевидны

Германия: позитивные действия Ирана в выполнении обязательств по ядерной сделке очевидны

Тегеран, 19 июня, ИРНА - Председатель комитета по разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению парламента Германии Матиас Хон заявил, что позитивные действия Ирана в выполнении обязательств по ядерной сделке очевидны.

"Развитие и укрепление отношений с Исламской Республикой Иран в политической, экономической, культурной и парламентской сферах имеют большое значение для Германии", - сказал он на встрече с председателем комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Хешматоллой Фалахатпише.

"Ядерная сделка по Ирану как важнейший механизм ядерного нераспространения в мире имеет огромное значение и является обязанностью всех сторон", - отметил он.

"Позитивные действия Ирана полностью соответствуют всем их обязательствам по ядерной сделке, и мы надеемся, что усилия Европы по ее поддержанию придут к результату", -  добавил он.

Фалахатпише также в свою очередь отметил, что развитие отношений между Ираном и Германией в различных политических, экономических и культурных сферах отвечает интересам народов обеих стран.

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