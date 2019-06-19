Между Ираном и США не будет войны: Глава ВСНБ Ирана

Шамхани объявил об этом в кулуарах 10-й международного форума высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Несмотря на пропаганду против Ирана войны с США не будет, потому что нет причин для нее, в то время как обвинение в адрес других стран стало обычным делом для властей США, и они таким образом оказывают давление на другие страны", - отметил он.

"Сегодня у нас есть экономическая война со стороны Соединенных Штатов, которая была начата властями Вашингтона против иранской нации и они считали напрасно, что такими действиями иранский народ будет поставлен на колени", - добавил он.

** У Ирана есть различные варианты защиты прав своей нации

"Пошаговые меры, которые определены, были приняты в рамках пунктов 26 и 36 ядерного соглашения, но в случае принятия непропорциональных мер, у Исламской Республики Иран будет различные варианты защиты прав своей нации", - продолжил он.

Как пояснил Шамхани, Иран выполнял свои обязательства по ядерной сделке и МАГАТЭ 15 раз подтвердила приверженность Ирана.

"Некоторые стороны ядреной сделки вышли из этого соглашения и, вопреки согласованному курсу действий, вынуждают другие страны использовать свои правила пограничного режима и ввести санкции против Иран", - заключил он.

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