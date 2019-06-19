2-е заседание соседей Афганистана по безопасности пройдет в Иране

На шестистороннем заседании, состоявшемся вчера в Уфе, Россия, в кулуарах 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, участники подчеркнули продолжающиеся совместные усилия по поддержке национального примирения и стабильности в Афганистане.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, выразил обеспокоенность о растущих политических разногласиях в Афганистане и подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества и участия его соседей в укреплении правовых структур, основанных на голосовании и участии населения.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на открытии юбилейной Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности также отметил, что установление стабильности, мира и участия всех этнических групп и афганских сторон в процессе национального примирения являются желанием соседних стран Афганистана.

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