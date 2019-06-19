19 июня 2019 - 11:52
Journalist ID: 2074
News Code 83360566
0 Persons

2-е заседание соседей Афганистана по безопасности пройдет в Иране

2-е заседание соседей Афганистана по безопасности пройдет в Иране

Уфа, 19 июня, ИРНА – Шестистороннее заседание соседей Афганистана по безопасности с участием секретарей Совета безопасности Ирана, России, Китая, Индии, Пакистана и Афганистана прошло вчера в Уфе и стороны, договорились о том, что второе шестистороннее заседание будет проведено в Тегеране во второй половине этого года.

На шестистороннем заседании, состоявшемся вчера в Уфе, Россия, в кулуарах 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, участники подчеркнули продолжающиеся совместные усилия по поддержке национального примирения и стабильности в Афганистане.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, выразил обеспокоенность о растущих политических разногласиях в Афганистане и подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества и участия его соседей в укреплении правовых структур, основанных на голосовании и участии населения.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на открытии юбилейной Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности также отметил, что установление стабильности, мира и участия всех этнических групп и афганских сторон в процессе национального примирения являются желанием соседних стран Афганистана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 6 =