Иран призвал США прекратить незаконное присутствие в Сирии

"Иран, наряду с другими странами-гарантами астанинского процесса продолжает поддерживать неотъемлемое право сирийского правительства на борьбу с террористами, названными Советом Безопасности", - заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

Посол Ирана при ООН решительно осудил нарушения международного права, особенно гуманитарного, со стороны США, призвав страну положить конец незаконному присутствию в Сирии.

Тахт-Раванчи подчеркнули, что право определять будущее Сирии принадлежит исключительно самим сирийцам, добавив: "необходимо бороться с наиболее опасными террористическими группами, которые взяли в заложники большое количество гражданских лиц."

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