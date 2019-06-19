Россия заявила, что у страны нет разведданных по инциденту в Оманском заливе

"У нас таких разведданных нет. Мы видим те очень мутные якобы "доказательства", которые представляют США, — какая-то видеопленка, какие-то фотографии, которые вызывают серьезные вопросы даже у их ближайших союзников", - отметил он.

"Мы выступаем за то, чтобы было проведено тщательное расследование всех этих инцидентов. Кстати, в пользу этого с самого начала выступала и Исламская Республика Иран", - подчеркнул он.

"Насчет того, как ситуация может развиваться, — да, ситуация тревожная. Я бы не стал сразу делать негативные и катастрофические прогнозы. Надо потребовать от всех сторон проявлять сдержанность и не допускать резких действий, тем более на основе той же самой логики, которую Запад применял во многих других случаях под названием "highly likely". Вот эти "весьма вероятно" и "скорее всего" — это такие вещи, которые касаются слишком серьезных проблем, чтобы так легко с ними обходиться. Поэтому только расследование и только договоренность о том, чтобы нормализовать ситуацию. Ключ к тому, чтобы успокоить обстановку в этом районе, лежит в налаживании диалога между всеми странами Персидского залива. Имею в виду и арабские монархии, и ИРИ — при поддержке соседей, Лиги Арабских Государств, Организации исламского сотрудничества, "пятерки" постоянных членов ООН, Европейского союза", - заключил Лавров.

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