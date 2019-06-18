Пакистанский чиновник: Исламабад намерен увеличить торговлю с Тегераном

"Пакистан всегда хочет углубить свои торгово-экономические отношения со своими соседями", – отметил он на встрече с членами парламентской группы дружбы Иран-Пакистан.

"Мы хотим укрепить отношения между двумя странами, и с той же целью будем с нетерпением ждать предстоящего визита министра промышленности и торговли Ирана в Исламабад", – подчеркнул он.

"Объем двусторонней торговли между Ираном и Пакистаном неудовлетворителен, и мы считаем, что, несмотря на проблемы и трудности, нам необходимо расширять деловое сотрудничество", - добавил он.

"Иран и Пакистан подписали торговое соглашение в 2006 году, но оно не было введено в действие, поэтому все более активные торговые соглашения о преференциальной торговле отвечают интересам обеих стран", - заключил он.

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