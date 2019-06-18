Присутствие иностранных медицинских туристов в Иране увеличилось в 10 раз

"Ежегодно 300 000 иностранных медтуристов приезжают в Иран для лечения, что приводит стране 1,2 млрд долларов валют" заявил он во вторник на церемонии открытия второй международной конференции по медтуризму стран ОЭС в университете Мохагехе Ардебили.

Он назвал граждан соседних стран, в том числе Ирака, Афганистана, Азербайджана и Пакистана, основными туристическими туристами, въезжающими в Иран.

"Наша цель - превратить Иран в медицинский центр в регионе и предоставлять медицинские и лечебные услуги гражданам соседних и мусульманских стран" – добавил он.

"Иран намерен выделить большую часть из 20 млн туристов медтуристам в течение следующих 20 лет, предоставляя медицинские услуги и развивая отношения со своими соседями" – пояснил он.

2-я конференция по медтуризму проходит в течение трех дней в Ардебиле и Сарейне, в которой приняли участие гости и эксперты, официальные лица и инвесторы из сектора медтуризма из разных стран и Ирана.

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