Глава МИД Китая: сохранение СВПД - единственное решение иранского ядерного вопроса

"Сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и диалога - единственное практическое и логичное решение для урегулирования ядерного вопроса Ирана. С точки зрения Китая, это международное соглашение должно полностью соблюдаться", отметил он.

Ссылаясь на заявление Международного агентства по атомной энергии о приверженности Ирана СВПД, он подчеркнул, что Китай всегда призывал Иран соблюдать и не выходить из ядерной сделки. "Мы также призываем остальные стороны соблюдать этот международный договор и выполнять свои, чтобы Иран мог извлечь выгоду из этого соглашения", добавил он.

Ван И, ссылаясь на односторонние санкции США против Ирана, подчеркнул, что односторонние действия США против Ирана не логичны, и Китай, по сути, выступает против таких санкций в отношении любой страны.

Министр иностранных дел Китая также заявил, что важность мира и стабильности на Ближнем Востоке очень важна для Китая, и призвал все стороны, сохраняя сдержанность, снизить напряженность.

Он также призвал американцев более рационально поступить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке.

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