18 июня 2019 - 13:02
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Глава ВСНБ Ирана: США нацелены против национальной идентичности и суверенитета стран

Глава ВСНБ Ирана: США нацелены против национальной идентичности и суверенитета стран

Москва, 18 июня, ИРНА - Новая американская политика террора нацелена против национальной идентичности и суверенитета стран, как заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Сегодня характер, формы и способы угрозы безопасности изменились,  к сожалению, мы наблюдаем быстрый рост новых и гибридных угроз в мире", отметил он на 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В своём выступлении он вынес ряд предложений по устранению угроз, создаваемых США и направленных на национальную безопасность и стабильность стран:

1. Совместные усилия по либерализации мировой экономики и избавлению от монополии на доллар, создания независимости в мировой валютно-банковской системе за пределами доминирования США.

2. Противостояние вмешательству, издевательствам, экономическому шантажу США для установления международного мира и безопасности.

3. Непризнание и противодействие поддерживаемым США санкциям против государств.

4. Совместная помощь странам, подверженным новым угрозам безопасности.

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