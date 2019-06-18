18 июня 2019 - 12:53
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Иранская провинция Йезд принимает зороастрийцев со всего мира

Иранская провинция Йезд принимает зороастрийцев со всего мира

Йезд, 18 июня, ИРНА - Согласно зороастрийской религии, каждый год в эти дни в районе Чек Чек близ города Ардакан, провинция Йезд, проходит одно из крупнейших религиозных собраний зороастрийцев со всего мира.

Чек Чек - одна из самых важных зороастрийских святынь в мире, находится в 43 км к востоку от Ардакана, провинция Йезд.

У зороастрийцев много святынь в провинции Йезд, и все  важны для них, но Чек Чек более известна благодаря своему географическому положению, каждый год она принимает у себя не только много зороастрийцев, но и остальных, в том числе мусульманских туристов.

14-18 июня на этом месте специально собираются зороастрийцы. Последователи этой религии приезжают из разных городов, провинций и стран.

Внутри храма, который образует вход в пещеру, находится ствол старого платана.

Пол храма покрыт мрамором, с потолка капает  вода, и вполне возможно, это и стало причиной названия святыни.

Несколько свечей постоянно горят в святыне,  есть  арома-лампы (благовония) и священное дерево.

Как и в других религиях, изображения зороастрийских старейшин являются украшением небольшой святыни.

Каждый год зороастрийцы со всего мира собираются вместе в этом месте и молятся.

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