Министр энергетики РФ: страна полна решимости развивать отношения с Ираном

"Я Уверен, что проведение этого заседания в историческом городе Исфахан, помимо расширения экономических связей, приведет к развитию совместного культурного сотрудничества", - сказал Новак в понедельник вечером на банкете для участников 15-го совместного заседания ирано-российского экономического сотрудничества в сад-музее Чехельсотун Исфахана.

Министры энергетики Ирана и РФ, президенты и другие члены 15-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству этих двух стран прибыли в Исфахан в понедельник вечером.

15-я российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и конференция "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", в воскресенье открылись в городах Тегеран и Исфахан.

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