Член палаты представителей США, заявила, что следует вернуться за стол переговоров с Ираном

Омар написала об этом в понедельник в Twitter, ссылаясь на сообщение New York Times о том, что Иран угрожает прекратить обязательства по обогащению урана.

"Эти события не происходили бы, если Трамп не выходил из иранской ядерной сделки", отметила она.

"Рост напряженности и угрозы войне никому не отвечают", подчеркнула она.

Ранее представитель пресс-службы Иранской организации по атомной энергии Бехруз Камалванд заявил на пресс-конференции в Араке в понедельник, что производство урана будет превышать 300 кг в течение следующих 10 дней.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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