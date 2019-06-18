18 июня 2019 - 12:12
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Фильмы иранского режиссера будут представлены на кинофестивале в Индии

Фильмы иранского режиссера будут представлены на кинофестивале в Индии

Тегеран, 18 июня, ИРНА - 10-й Международный кинофестиваль "Джагран" в секции международного кино рассматривает работы иранского режиссера Пурана Дерахшеха.

10-й Международный кинофестиваль Джагран в секции международного кино рассматривает и рассказывает о знаменитом иранском режиссере Пурана Дерахшеха.

Джагран - крупнейший фестиваль, который представляет 85 странам фильмы, чтобы познакомить международных зрителей с режиссерами на Ближнем Востоке.

Представление работ Дерахшеха пройдет 19 июня в Нью-Дели.

10-й международный кинофестиваль Джагран начался сегодня 18 июля в разных конкурсных и неконкурентных разделах в Нью-Дели, Индия, и продолжится в 18 городах страны, включая Канпур, Лакноу, Аллах Абад, Дехрадун, Хисар, Ладьяна, Патна, Ранчи, Джамзампур и в конечном итоге зкончится в Мумбае 29 сентября 2019 года.

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