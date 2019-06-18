18 июня 2019 - 10:43
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News Code 83358717
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Рабочая группа по вопросам водного хозяйства Ирана и РФ вновь начала работать

Рабочая группа по вопросам водного хозяйства Ирана и РФ вновь начала работать

Тегеран, 18 июня, ИРНА - Рабочая группа по вопросам водного хозяйства Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству спустя 5 лет начала работать. Об этом объявил заместитель директора по эксплуатации и надзору компании по вопросам водоснабжения и водоотведения Ирана Хамид-Реза Кашфи.

"Рабочая группа по вопросам водного хозяйства Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству спустя 5 одновременно с проведением 15-го заседания по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ под чутким вниманием министра энергетики Ирана", отметил Кашфи.

"В этом году и на 15-м заседании по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ после пятилетнего перерыва была предпринята попытка изучить новые приоритеты в соглашениях между Ираном и Россией в водном секторе, изучая возможность продолжения сотрудничества и соглашения", добавил он.

По его  словам, российская сторона имеет хорошие возможности для обмена в этой сфере и надеется использовать ее потенциал.

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