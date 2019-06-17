Отказ Ирана от части обязательств по СВПД выглядит вполне закономерным

Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

"Европе следует внимательно отнестись к заявлениям Ирана относительно готовности возобновить исследования в области обогащения урана и отказа от своих обязательств по ядерной сделке. США осознанно делают Европу уязвимой, ставя под удар своих европейских партнеров, к которым в Вашингтоне давно относятся как к конкурентам", - заявил депутат журналистам.

Железняк подчеркнул, что такое поведение свойственно США, "которые любят играть на региональных и международных противоречиях, сталкивая интересы разных политических групп, не задумываясь о разрушительных последствиях своих действий", а Европе пора бы уже отойти от роли "американской марионетки".

"Тегеран вынужден идти на ответные меры, к которым их принуждают действия США. На фоне инцидента в Оманском проливе и при очередных попытках США бездоказательно обвинить Иран в нападении на нефтяные танкеры реакция официального Тегерана выглядит вполне закономерной", - подчеркнул Железняк.

По словам депутата, Россия, как и другие ответственные страны, "крайне обеспокоены возможностью полной ликвидации соглашения, удерживающего до сих пор мир от новой гонки ядерного вооружения".

"Очевидно, что в осложнении ситуации вина будет лежать на Вашингтоне, где, к сожалению, без должного понимания относятся к американо-иранским отношениям, пытаясь усугубить обстановку в регионе", - добавил он.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409**