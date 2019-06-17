Могерини заявила, что Иран соблюдает положения СВПД

"Мы очень надеемся, призываем и ожидаем, что Иран продолжит соблюдать свои обязательства по СВПД в полной мере", сказала в понедельник Могерини журналистам в Брюсселе.

"Наша оценка выполнения сделки никогда не основывалась, не основывается и не будет основываться на заявлениях, но на оценке МАГАТЭ и ее докладах", подчеркнула она добавив, что "мы основываем нашу оценку на фактах, на верификационном механизме".

Она отметила, что Евросоюз может пересмотреть свою оценку в случае, если это сделает МАГАТЭ.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщил об увеличении производства низко-обогащённого урана (3,7%) в стране, заявив, что обратный отсчёт начался до превышения объёма его накоплений в 300 кг.

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