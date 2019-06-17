17 июня 2019 - 23:16
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News Code 83358266
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Могерини заявила, что Иран соблюдает положения СВПД

Могерини заявила, что Иран соблюдает положения СВПД

Тегеран, 17 июня. ИРНА — Глава европейской дипломатии Федерика Монерини заявила, что до сих пор Иран продолжал соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, выразив надежду на то, что Тегеран продолжит соблюдение обязательств в рамках сделки.

"Мы очень надеемся, призываем и ожидаем, что Иран продолжит соблюдать свои обязательства по СВПД в полной мере",  сказала в понедельник Могерини журналистам в Брюсселе.

"Наша оценка выполнения сделки никогда не основывалась, не основывается и не будет основываться на заявлениях, но на оценке МАГАТЭ и ее докладах", подчеркнула она добавив, что  "мы основываем нашу оценку на фактах, на верификационном механизме".

Она отметила, что Евросоюз может пересмотреть свою оценку в случае, если это сделает МАГАТЭ.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщил об увеличении производства низко-обогащённого урана (3,7%) в стране, заявив, что обратный отсчёт начался до превышения объёма его накоплений в 300 кг.

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